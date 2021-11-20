Гаврилов: «Спартак» играет нестабильно. В матче с «Краснодаром» может быть всё что угодно
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Я не знаю, что ожидать от «Спартака». Команда играет нестабильно, что можно ожидать? Всё что угодно может быть. Понадеяться на победу можно, но даже предположить не могу, что произойдёт», — приводит слова Гаврилова «Спорт-экспресс».
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» в 14 матчах набрал 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (19) — на 9-м месте.
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