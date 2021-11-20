Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вновь опоздал на тренировку команды

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь опоздал на тренировку каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Хави Кампоса.



По информации источника, футболист опоздал на командное занятие, которое прошло утром 16 ноября. Эта тренировка была единственным утренним занятием команды, которое проходило на этой неделе. Сообщается, что тренеры были удивлены отсутствием Дембеле в раздевалке и решили ему позвонить. Оказалось, что Усман всё ещё находился дома, потому что думал, что тренировка пройдёт во второй половине дня. Спустя некоторое время Дембеле приехал на занятие.



Это второе опоздание Дембеле за восемь тренировок Хави. Ранее француз опоздал на занятие на три минуты и был оштрафован. Сообщается, что во второй раз Дембеле был повторно оштрафован.

Новость по теме Дембеле первым приехал на тренировку «Барселоны», ранее он был оштрафован за опоздание