«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викаридж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков.
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