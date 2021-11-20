Глушаков отреагировал на возвращение Черевченко в «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.



«В нашей жизни всё неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра. Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.



Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно всё оставить позади, двигаться вперёд. Делаем общее дело — команда и футболисты», — цитирует Глушакова ТАСС.

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