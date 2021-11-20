«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Гэвин Уорд.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (16) — на 8-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков.