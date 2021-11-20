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Форвард «Наполи» Политано заразился коронавирусом и может пропустить матч с «Интером»

Форвард «Наполи» Политано заразился коронавирусом и может пропустить матч с «Интером»
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Нападающий «Наполи» Маттео Политано заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

«У Маттео Политано положительный результат теста на COVID-19. У игрока, получившего две дозы вакцины, отсутствуют симптомы. Он находится в самоизоляции дома», — говорится в сообщении пресс-службы «Наполи».

Таким образом, Политано может пропустить матч 13-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Наполи», который состоится завтра, 21 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск.

Политано перешёл в «Наполи» из «Интера» в 2020 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с неаполитанцами. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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