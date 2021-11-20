Червиченко: «Спартак» остался без центра. У Зобнина две травмы: физическая и моральная

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«На мой взгляд, «Краснодар» лучше скомпонован, собран и выстроен, чем «Спартак». То, что «быки» не находятся вверху турнирной таблицы, больше невезение. Они имеют пять-шесть моментов, но забивают один. Соперник имеет один-два – и им влетает. Ну и судьи, которые то «Краснодар» прибьют, то «Ростов».
Мы видим, как рушится «Спартак». Ещё у Зобнина травма, даже две. Первая – физическая, а вторая моральная, от понижения зарплаты, если она, конечно, была. «Спартак» остался без середины поля. Посмотрим, сможет ли Умяров на себе потащить центр. В прошлый раз, когда Наиль выбыл, было очень много плача, как будто он основополагающий игрок. За молодёжную сборную он сыграл неплохо, а вот как он будет выглядеть в РПЛ – будем смотреть. У «Спартака» мало шансов сегодня», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 ноября 2021
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