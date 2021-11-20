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«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Канчельскис: выбыли Зобнин и Литвинов, ну и что?! Для чего другие игроки? Пускай выходят

Канчельскис: выбыли Зобнин и Литвинов, ну и что?! Для чего другие игроки? Пускай выходят
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».

«Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» будет интересным. Посмотрим, в каком состоянии подойдут обе команды после перерыва. Любой клуб, если ловит кураж, доставляет много неудобств сопернику. А кураж в этом сезоне показывали и «Краснодар», и «Спартак».

Что касается травм и карточек, никакой трагедии не надо делать. Это плохо, конечно, влияет на схему и состав, но «Спартак» – самая большая команда России. У красно-белых должна быть хорошая скамейка, с которой выходят игроки и усиливают игру. Даже если не усиливают, то не портят. Выбыли Зобнин с Литвиновым, ну и что?! Для чего другие игроки? Пускай выходят и начинают играть. Команда, которая ставит большие задачи, обязана иметь хороших помощников. А то сразу катастрофа и трагедия.

Что касается увольнения Витории, руководство в «Спартаке» очень непредсказуемое. Они могут принять такие решения, что будет вообще ничего не понятно. Мы можем ждать чего угодно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 20 ноября, в Краснодаре. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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