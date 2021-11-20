Ловчев: знал весь конфликт Дзюбы и Карпина. Артём имел право сказать, что не в форме

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 15-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (5:1), а также поделился мнением о конфликте форварда с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Хорошая форма определяется не одной игрой. Играли со слабой командой, с которой я бы, может, забивал. Также он был в хорошем настроении, что важно для игрока в возрасте. На него много играли. Так что в той игре он был хорош, но были и другие игры, где он не показывал такой результат. Неслучайно тренер команды не ставил его в основной состав. Определяется форма длительным временным отрезком, а не одной игрой.



Когда Дзюба сделал заявление, что он не в лучшей форме, это была правда. Всё остальное идёт от конфликта. Кто-то должен быть взрослее и умнее. Наверное, это относится к главному тренеру. Молодые люди изменились, надо быть умнее. Карпин — честолюбивый и сложный человек. Его надо таким воспринимать. Я знал весь их конфликт. Дзюба шёл и доказывал во всех командах, куда его отправляли. Так что он имел право тогда так ответить главному тренеру. А касательно слов Карпина о том, что теперь он будет клоуном вместо Дзюбы, то я могу себе представить, чтобы такое сказал, например, Лобановский или другой великий тренер», — приводит слова Ловчева «Спорт-экспресс».