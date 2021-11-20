«Норвич Сити» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Норвич Сити» — «Саутгемптон». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Саутгемптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Ричард Уэст. Резервный рефери — Мэтт Донохью.



«Саутгемптон» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков.