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«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся в 18:00

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся в 18:00
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Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

«Брайтон» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (10) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков.

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