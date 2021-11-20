«Краснодар» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Краснодар» — «Спартак». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из г. Люберцы. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Краснодар» в 14 матчах набрал 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).