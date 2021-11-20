Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Краснодар» — «Спартак». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из г. Люберцы. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Краснодар» в 14 матчах набрал 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021