Рианчо: у «Спартака» больше шансов, чем у «Краснодара», чтобы повернуть игру в свою пользу

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Любому тренеру тяжело справляться с ситуацией, когда травмировано такое большое количество футболистов. Тем не менее я думаю, что сейчас у «Спартака» больше возможностей, чем у «Краснодара», чтобы повернуть игру в свою пользу. Отставка Витории в случае поражения? Не думаю, что сейчас уместно говорить о смене тренера. В данный момент нужно быть вместе и поддерживать команду», — цитирует Рианчо «Спорт-экспресс».



Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Краснодар» — «Спартак». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Краснодар» в 14 матчах набрал 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).