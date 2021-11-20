Месси — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Нантом»
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«Пари Сен-Жермен» опубликовал заявку команды на матч 14-го тура французской Лиги сезона-2021/2022 с «Нантом». В список попал аргентинский нападающий Лионель Месси.
Заявка «ПСЖ»: Навас, Франки, Бернат, Данило, Дагба, Хакими, Рико, Вейналдум, Эррера, Диалло, Керер, Мендеш, Гейе, Эбимбе, Верратти, Паредес, Ди Мария, Месси, Неймар, Мбаппе, Икарди.
Матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Нант» состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 19:00 мск. «Пари Сен-Жермен» в 13 встречах набрал 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Нант» (18) — на 11-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ланс» (24) и «Ницца» (23).
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