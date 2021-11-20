«Ливерпуль» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Ливерпуль» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».