«Ливерпуль» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Ливерпуль» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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