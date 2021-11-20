«Лестер» — «Челси»: Рюдигер вывел гостей вперёд

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Челси».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился защитник гостей Антонио Рюдигер, ему ассистировал Бенджамин Чилуэлл.
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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча «Лестер» — «Челси».
Лондонский «Челси» набрал 26 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (15) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (23) и «Вест Хэм Юнайтед» (23).
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