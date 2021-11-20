Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» — о Роналду: его работоспособность и желание поражали

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонатан Спектор высказался о своём экс-одноклубнике нападающем Криштиану Роналду.



«Я выходил против Роналду на тренировках, так как обычно он был в стартовом составе, а я нет. Я не так хорошо знал его лично, потому что в то время он только изучал английский язык.



Что меня удивляло, так это его невероятное отношение к делу, менталитет, скорость работы. Он был одним из первых, кто появлялся на тренировочной базе и, конечно же, последним покидал её. Было страшно представить, сколько времени он проводил, работая с тренерским штабом и другими игроками, чтобы совершенствовать свою игру.



Его работоспособность, энергия и желание поражали, нет ничего удивительного в том, что Криштиану находится там, где он сейчас. Я думаю, что в его возрасте невероятно впечатляет то, что он всё ещё способен поддерживать эти высокие стандарты.



Он ходил в спортзал перед тренировкой по утрам. Глядя на его физическое преображение, можно сказать о дисциплинированности Роналду и о том, как усердно он работал. Просто взгляните на того парня, который приехал из Португалии, и посмотрите на него сейчас», — цитирует Спектора British Gambler.



Спектор выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2006 год. За это время он принял участие в восьми матчах во всех турнирах. Роналду играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, пока не перешёл в «Реал». Летом 2021 года португалец вернулся в манчестерский клуб.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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