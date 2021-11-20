Цорн объяснил, почему Смолов не попал в заявку на матч с «Ахматом»

Технический директор московского «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему нападающий клуба Фёдор Смолов не попал в заявку на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«После матча сборной у Фёдора есть мышечная проблема. На следующей неделе всё будет ок», — цитирует Цорна «РБ-Спорт».



Ранее стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат». Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов не попал в заявку команды на эту встречу.

Московский «Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (18) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).