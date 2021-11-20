Шевченко: если «Дженоа» не вылетит из Серии А, это будет похоже на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура итальянской Серии А с «Ромой», который пройдёт завтра, 21 ноября.



«Нужно мыслить позитивно, но у нас много травм. Нам будет не хватать Кришито, его опыт важен для команды. Сейчас нужно думать только о тренировках и результате. Если не вылетим из Серии А, это будет похоже на победу в Лиге чемпионов.



Что касается «Ромы», это очень сильная команда, опасная на стандартах. Они создают много опасных моментов. К тому же я уважаю Жозе Моуринью как тренера и как человека. Если я мало играл при нём в «Челси», то это лишь из-за травм. Он всегда был откровенен и честен со мной», — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

«Дженоа» в 12 встречах набрал 9 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.