Шевченко: если «Дженоа» не вылетит из Серии А, это будет похоже на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура итальянской Серии А с «Ромой», который пройдёт завтра, 21 ноября.
«Нужно мыслить позитивно, но у нас много травм. Нам будет не хватать Кришито, его опыт важен для команды. Сейчас нужно думать только о тренировках и результате. Если не вылетим из Серии А, это будет похоже на победу в Лиге чемпионов.
Что касается «Ромы», это очень сильная команда, опасная на стандартах. Они создают много опасных моментов. К тому же я уважаю Жозе Моуринью как тренера и как человека. Если я мало играл при нём в «Челси», то это лишь из-за травм. Он всегда был откровенен и честен со мной», — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.
«Дженоа» в 12 встречах набрал 9 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.
- 20 ноября 2021
-
17:42
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:26
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:04
-
16:49
-
16:40
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:47
-
15:45
-
15:32
-
15:30
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:16
-
14:15