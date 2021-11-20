Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: в данный момент в команде отсутствует лидер

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонатан Спектор считает, что в данный момент в команде отсутствует лидер. Напомним, капитаном «красных дьяволов» является защитник Гарри Магуайр.



«Думаю, Магуайр — хороший игрок, но в команде нет лидера. Мне очень повезло, что в той команде, в которой я играл, были такие футболисты, как Кин, Сильвестр, Фердинанд, Скоулз, Гиггз. Они знали все тонкости клуба, и понимали, что такое быть игроком «Юнайтед». В данный момент в команде нет лидера, который мог бы помогать партнёрам во время матчей», — цитирует Спектора British Gambler.



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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