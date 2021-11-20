Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: в данный момент в команде отсутствует лидер

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: в данный момент в команде отсутствует лидер
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонатан Спектор считает, что в данный момент в команде отсутствует лидер. Напомним, капитаном «красных дьяволов» является защитник Гарри Магуайр.

«Думаю, Магуайр — хороший игрок, но в команде нет лидера. Мне очень повезло, что в той команде, в которой я играл, были такие футболисты, как Кин, Сильвестр, Фердинанд, Скоулз, Гиггз. Они знали все тонкости клуба, и понимали, что такое быть игроком «Юнайтед». В данный момент в команде нет лидера, который мог бы помогать партнёрам во время матчей», — цитирует Спектора British Gambler.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» — о Роналду: его работоспособность и желание поражали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021