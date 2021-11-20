«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Манчестер Юнайтед» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викаридж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».
«Уотфорд»: Фостер, Масина, Н’Кулу, Кэткарт, Фемения, Сиссоко, Клеверли, Луза, Деннис, Сарр, Кинг.
Запасные: Бахман, Роуз, Трост-Эконг, Гослинг, Туфан, Флетчер, Эрнандес, Педро, Нгакия.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Матич, Мактоминей, Фернандеш, Рашфорд, Санчо, Роналду.
Запасные: Хитон, Бейи, Дало, Теллес, Лингард, Мата, Фред, ван де Бек, Марсьяль.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.
- 20 ноября 2021
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