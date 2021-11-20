«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: Крал и Влашич – в запасе

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Каштелу, Хименес.



Запасные: Радди, Дендонкер, Хувер, Марсал, Боли, Кандл, Тринкан, Силва, Траоре.



«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Доусон, Зума, Джонсон, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.



Запасные: Ареола, Цоуфал, Диоп, Масуаку, Крал, Лансини, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Гэвин Уорд.