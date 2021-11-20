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«Челси» разгромил на выезде «Лестер» в матче 12-го тура АПЛ

«Челси» разгромил на выезде «Лестер» в матче 12-го тура АПЛ
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Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Челси». Гости одержали разгромную победу – 3:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился защитник синих Антонио Рюдигер, ему ассистировал Бенджамин Чилуэлл.

На 28-й минуте гол с передачи Риса Джеймса забил полузащитник Н’Голо Канте.

На 71-й минуте результативный удар после ассиста Хакима Зиеша нанёс полузащитник Кристиан Пулишич.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

Лондонский «Челси» набрал 29 очков в 12 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (15) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (23) и «Вест Хэм Юнайтед» (23).

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Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 15:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Рюдигер – 14'   0:2 Канте – 28'   0:3 Пулишич – 71'
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