«Челси» разгромил на выезде «Лестер» в матче 12-го тура АПЛ

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Челси». Гости одержали разгромную победу – 3:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился защитник синих Антонио Рюдигер, ему ассистировал Бенджамин Чилуэлл.



На 28-й минуте гол с передачи Риса Джеймса забил полузащитник Н’Голо Канте.



На 71-й минуте результативный удар после ассиста Хакима Зиеша нанёс полузащитник Кристиан Пулишич.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.



Лондонский «Челси» набрал 29 очков в 12 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (15) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (23) и «Вест Хэм Юнайтед» (23).

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