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«Лейпциг» сыграет с «Ман Сити» без зрителей из-за коронавирусных ограничений

«Лейпциг» сыграет с «Ман Сити» без зрителей из-за коронавирусных ограничений
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«РБ Лейпциг» проведёт три домашних матча без зрителей из-за новых мер по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, в пятницу, 19 ноября, кабинет министров федеральной земли Саксония ввёл ограничения, чтобы остановить рост числа заболеваний в регионе.

«Лейпциг» сыграет при пустых трибунах с «Байером» (28 ноября) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (11 декабря) в немецкой Бундеслиге и с «Манчестер Сити» (7 декабря) в Лиге чемпионов.

Отметим, что средний показатель распространения коронавируса в Германии продолжает расти. Сегодня, 20 ноября, он составил 362,2 случая на 100 тысяч населения за семь дней, что является наивысшим значением с начала пандемии. За последние 24 часа в ФРГ положительными оказались 63 924 теста на коронавирус. Неделю назад было зафиксировано 45 081 случая заражения.

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