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«Астон Вилла» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

«Астон Вилла» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Рэмси, Накамба, Макгинн, Буэндия, Ингс, Уоткинс.

Запасные: Стир, Хос, Туанзебе, Янг, Чуквуэмека, Эль-Гази, Сансон, Бэйли, Дэвис.

«Брайтон»: Стил, Даффи, Данк, Лампти, Кукурелья, Уэбстер, Биссума, Гросс, Лаллана, Модер, Троссард.

Запасные: Схерпен, Бёрн, Велтман, Мак Аллистер, Марч, Ричардс, Локадия, Мопе, Сармиенто.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

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