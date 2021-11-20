«Астон Вилла» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Рэмси, Накамба, Макгинн, Буэндия, Ингс, Уоткинс.



Запасные: Стир, Хос, Туанзебе, Янг, Чуквуэмека, Эль-Гази, Сансон, Бэйли, Дэвис.



«Брайтон»: Стил, Даффи, Данк, Лампти, Кукурелья, Уэбстер, Биссума, Гросс, Лаллана, Модер, Троссард.



Запасные: Схерпен, Бёрн, Велтман, Мак Аллистер, Марч, Ричардс, Локадия, Мопе, Сармиенто.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.