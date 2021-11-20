«Бёрнли» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Кристал Пэлас» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Кристал Пэлас».
«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон, Макнил, Вуд, Корне.
Запасные: Хеннесси, Бардсли, Коллинз, Лонг, Питерс, Корк, Леннон, Родригес, Выдра.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Куйяте, Миливоевич, Галлахер, Заха, Бентеке, Айю.
Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Томкинс, Эзе, Хьюз, Олисе, Шлупп, Эдуард.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери — Дэвид Уэбб.
- 20 ноября 2021
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