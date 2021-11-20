«Локомотив» — «Ахмат»: Полярус увеличил преимущество гостей в счёте

В эти минуты в Москве проходит матч 15-го тура РПЛ. «Локомотив» принимает «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена».



На 58-й минуте полузащитник гостей Артём Полярус увеличил преимущество «Ахмата» в счёте. Полярус получил пас на углу штрафной, качнул Наира Тикнизяна и нанёс шикарный удар в дальнюю девятку.



«Ахмат» ведёт 2:0. Отметим, на 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Мурилло. Через две минуты гости открыли счёт, отличился Даниил Уткин.



Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат».



«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Сильянов, Мурило, Пабло, Тикнизян, Петров, Бека-Бека, Керк, Камано.



Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Чёрный, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов, Лисакович.



«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Архипов.



Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Тодорович, Карапузов, Швец, Садулаев, Янку, Конате, Себай.



Московский «Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (18) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).