Матч «Бавария» — «Барселона» в ЛЧ может пройти без зрителей

«Бавария» проведёт три следующих домашних матча с ограничением по вместимости трибун из-за новых мер по борьбе с коронавирусом, сообщает сайт мюнхенского клуба.
Из-за роста числа заболеваний в регионе федеральная земля Бавария ввела ряд новых ограничений, которые коснутся в том числе футбольных матчей. Теперь стадионы разрешено заполнять не более чем на 25% от их вместимости. Таким образом, «Бавария» сможет пустить на «Альянц-Арену» не больше 18 750 зрителей.
Ограничения будут действовать в матчах с «Арминией» (27 ноября) и «Майнцем» (11 декабря) в немецкой Бундеслиге и с «Барселоной» (8 декабря) в Лиге чемпионов. При этом если заболеваемость в течение семи дней будет превышать 1000 случаев на 100 тысяч человек в сутки, матчи пройдут без зрителей. Сейчас в Баварии в среднем фиксируют больше 600 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек.
- 20 ноября 2021
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