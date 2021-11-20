Матч «Бавария» — «Барселона» в ЛЧ может пройти без зрителей

«Бавария» проведёт три следующих домашних матча с ограничением по вместимости трибун из-за новых мер по борьбе с коронавирусом, сообщает сайт мюнхенского клуба.



Из-за роста числа заболеваний в регионе федеральная земля Бавария ввела ряд новых ограничений, которые коснутся в том числе футбольных матчей. Теперь стадионы разрешено заполнять не более чем на 25% от их вместимости. Таким образом, «Бавария» сможет пустить на «Альянц-Арену» не больше 18 750 зрителей.



Ограничения будут действовать в матчах с «Арминией» (27 ноября) и «Майнцем» (11 декабря) в немецкой Бундеслиге и с «Барселоной» (8 декабря) в Лиге чемпионов. При этом если заболеваемость в течение семи дней будет превышать 1000 случаев на 100 тысяч человек в сутки, матчи пройдут без зрителей. Сейчас в Баварии в среднем фиксируют больше 600 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек.