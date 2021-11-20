«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Ахмату» в матче 15-го тура РПЛ
Поделиться
В Москве прошёл матч 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат». Встреча на стадионе «РЖД Арена» закончилась победой гостей со счётом 2:1.
На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Мурило. Через две минуты гости открыли счёт, отличился Даниил Уткин. Во втором тайме забил Артём Полярус. На 64-й минуте Виталий Лисакович отыграл один мяч, но уйти от поражения «Локомотив» не смог.
«Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (21) располагается на 8-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).
В следующем туре «Локомотив» 29 ноября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом». «Ахмат» 27 ноября примет «Ростов».
Комментарии
- 20 ноября 2021
-
19:14
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:51
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
17:59
-
17:59
-
17:42
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:26
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:04
-
16:49
-
16:40
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:12
-
16:00
-
16:00
Партнерский контент