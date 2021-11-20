«Краснодар» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на центральный матч 15-го тура РПЛ. Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо Панталеан, де Вильена, Ионов, Крыховяк, Кабелла, Черников, Сперцян, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Стоцкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.
«Краснодар» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (19) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).
- 20 ноября 2021
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