Защитник «Ахмата» Семёнов: должны были забивать «Локо» пять
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Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.
«Должны были забивать пять. Такое преимущество связано с тем, что «Локо» так сыграл. И мы были хороши, и они не очень. Я в их составе сегодняшнем только пару человек знаю.
Не знаю, на что они хотят жаловаться по судейству. Судьи объективно всё оценили. В пустые ворота не забивали, три штанги, выход один на один. Может, даже и шесть-семь должны были забивать. Мы подстроились под соперника, у них мало что получалось.
С Полярусом хорошо дружим, отличный коллектив. Мы хорошо поработали в перерыве. Хочется всегда большего. В Москве всегда показываешь лучшие качества», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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