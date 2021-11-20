Гвардиола – о гонке за титул в АПЛ: большая конкуренция, «Челси» и «Ливерпуль» развиваются

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.



«Нужно сосредоточиться на настоящем – это одна из причин успеха команд. Мне бы хотелось сказать, что мы выиграем следующие 15 матчей, но я не знаю, что будет дальше. В тот момент, когда мы в прошлом сезоне выиграли первую из 21 подряд игр, в которых только побеждали, я и представить себе такого не мог. Может быть, сейчас мы проиграем 21 матч?



Если будешь совершать больше ошибок в Премьер-лиге, чем обычно, будет слишком поздно бороться за титул. Мы это знаем, конкуренция огромная. «Челси» и «Ливерпуль» потеряют немного очков. Эти команды очень хороши, и они совершенствуются. Каждая игра очень сложна», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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