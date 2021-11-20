Гисдоль: красную карточку Мурило принять не могу

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 15-м туре РПЛ.



«Сразу могу сказать, перед игрой были проблемы, много травмированных игроков. Играли с теми игроками, которые были. Надеюсь, такого больше не будет происходить. К нашим кадровым проблемам добавилась красная карточка. До этого момента мы играли строго и надежно. После беспокойство по игре только увеличилось.



Карточку принять не могу. Это был поворотный момент. Команда играла слаженно до этого момента. Мы все, что могли сделать, попробовали сделать. Но нам этого не хватило, чтобы завоевать даже одно очко.



Наш состав — это мои впечатления, которые я получил от тренировочного процесса за неделю. Это игроки, которые лучше смотрелись в это время.



Я думаю, сегодня не было недостатка мотивации у игроков. Игра в меньшинстве потребовала больших усилий. Это была очень сложная игра, особенно после красной карточки.



Пабло уже не мог продолжать играть, он отдал все свои силы. Мы получили от него знак. У Тикнизяна тоже были травмы. И третья замена, Бека-Бека. Я не совсем доволен его игрой. Тройная замена была сделана для того, чтобы добавить дополнительную энергию», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.