Талалаев: матч с «Локомотивом» должен был заканчиваться 5:0, а не 2:1

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 2:1. По мнению Талалаева, «Ахмат» должен был победить с более комфортным счётом.



«Если отталкиваться от истории последних поединков, мы всегда знаем, что должны быть готовы к давлению и агрессивному футболу. Я считаю, что мы подготовились хорошо. Даже до удаления у «Локомотива» не было стопроцентных моментов. Матч должен был заканчиваться 5:0, а не 2:1.

Мы хорошо работали по прессингу, особенно в середине тайма. У нас недостаток мастерства в завершающей стадии атаки из-за того, что мы давим на футболистов, заставляя их бежать. Это давление не позволяет реализовывать моменты, которые создаются», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.

«Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (21) располагается на 8-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).



В следующем туре «Локомотив» 29 ноября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом». «Ахмат» 27 ноября примет «Ростов».