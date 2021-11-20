«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба открыл счёт в матче

В эти минуты в Краснодаре проходит матч 15-го тура РПЛ. «Краснодар» на одноимённом стадионе принимает «Спартак».



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте. Эдуард Сперцян ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где находился Джон Кордоба, который отправил мяч в сетку.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо Панталеан, де Вильена, Ионов, Крыховяк, Кабелла, Черников, Сперцян, Кордоба.



Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Стоцкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.



«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.



Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.

«Краснодар» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (19) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).