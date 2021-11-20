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«Локомотив» подаст протест по поводу судейства матча с «Ахматом»

«Локомотив» подаст протест по поводу судейства матча с «Ахматом»
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В Москве прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат». Встреча на стадионе «РЖД Арена» закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после игры сообщил, что клуб подаст протест по поводу судейства.

«Безобразное судейство. Будем подавать протест», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Мурило. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановным.

«Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (21) располагается на 8-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

В следующем туре «Локомотив» 29 ноября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом». «Ахмат» 27 ноября примет «Ростов».

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