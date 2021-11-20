«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».
«Ливерпуль»: Алисон, Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Алькантара, Мане, Жота, Салах.
Запасные: Келлехер, Бек, Конате, Филлипс, Брэдли, Хендерсон, Мортон, Гордон, Минамино.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тавареш, Габриэл, Уайт, Томиясу, Смит, Парти, Локонга. Сака, Ляказетт, Обамеянг.
Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Тирни, Эльнени, Мэйтленд-Найлс, Эдегор, Мартинелли, Пепе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
- 20 ноября 2021
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