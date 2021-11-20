«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду»

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу – 4:1.



На 7-й минуте судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «красных дьяволов». К точке подошёл нападающий Исмаила Сарр, который не смог переиграть Давида де Хеа, но на добивании сыграл защитник Кико Фемения.



После просмотра момента с добиванием мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» на VAR, арбитр заставил «Уотфорд» перебить пенальти. Сарр во второй раз решился подойти к одиннадцатиметровой отметке, но де Хеа снова парировал удар форварда.



На 28-й минуте отличился нападающий «Уотфорда» Джошуа Кинг, ему ассистировал Эммануэль Деннис. На 44-й минуте Сарр забил гол после передачи Фемения.



На 50-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Донни ван де Бек сократил отставание своей команды в счёте. Голевую передачу отдал Криштиану Роналду.



В добавленное ко второму тайму время форвард хозяев Жуан Педро после паса Денниса забил третий мяч своей команды в ворота «Манчестер Юнайтед». Через четыре минуты отличился Деннис.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.