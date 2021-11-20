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«Ньюкасл» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ

«Ньюкасл» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ
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Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон Тайн в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бретфорд». Команды сыграли вничью – 3:3.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился защитник «сорок» Джамал Ласселлс, ему ассистировал Мэтт Ритчи. Через минуту форвард «Брентфорда» Айван Тони после ассиста Серхи Каноса сравнял счёт.

На 31-й минуте защитник гостей Рико Генри забил гол с передачи Каноса.

На 39-й минуте нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон сравнял счёт. На 61-й минуте Ласселлс забил автогол.

На 75-й минуте полузащитник «сорок» Аллан Сент-Максимен нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Райан Фрейзер.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсоном. Помогали ему ассистенты Эдвард Смарт и Саймон Бэк. Резервный рефери — Джереми Симпсон.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
Брентфорд
Лондон
1:0 Ласселлс – 10'   1:1 Тони – 11'   1:2 Генри – 31'   2:2 Жоэлинтон – 39'   2:3 Ласселлс – 61' (автогол)   3:3 Сент-Максимен – 75'
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