«Ньюкасл» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон Тайн в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бретфорд». Команды сыграли вничью – 3:3.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился защитник «сорок» Джамал Ласселлс, ему ассистировал Мэтт Ритчи. Через минуту форвард «Брентфорда» Айван Тони после ассиста Серхи Каноса сравнял счёт.



На 31-й минуте защитник гостей Рико Генри забил гол с передачи Каноса.



На 39-й минуте нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон сравнял счёт. На 61-й минуте Ласселлс забил автогол.



На 75-й минуте полузащитник «сорок» Аллан Сент-Максимен нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Райан Фрейзер.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсоном. Помогали ему ассистенты Эдвард Смарт и Саймон Бэк. Резервный рефери — Джереми Симпсон.