«Ньюкасл» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон Тайн в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бретфорд». Команды сыграли вничью – 3:3.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился защитник «сорок» Джамал Ласселлс, ему ассистировал Мэтт Ритчи. Через минуту форвард «Брентфорда» Айван Тони после ассиста Серхи Каноса сравнял счёт.
На 31-й минуте защитник гостей Рико Генри забил гол с передачи Каноса.
На 39-й минуте нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон сравнял счёт. На 61-й минуте Ласселлс забил автогол.
На 75-й минуте полузащитник «сорок» Аллан Сент-Максимен нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Райан Фрейзер.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсоном. Помогали ему ассистенты Эдвард Смарт и Саймон Бэк. Резервный рефери — Джереми Симпсон.
- 20 ноября 2021
-
20:48
-
20:30
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:23
-
19:14
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:51
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
17:59
-
17:59
-
17:42
-
17:36
-
17:32