«Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» потроллил судью матча с «Краснодаром»

В Краснодаре проходит матч 15-го тура РПЛ. «Краснодар» на одноимённом стадионе принимает «Спартак». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.
Твиттер «Спартака» отреагировал на судейство в матче фрагментом из пародийного ролика известного видеоблогера Геннадия Горина, в котором он говорит: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
Встречу обслуживает бригада во главе с Алексеем Сухим. В первом тайме судья трактовал несколько спорных эпизодов в пользу «Краснодара». При этом в конце тайма «Спартак» заработал пенальти. Александр Соболев с первой попытки не смог переиграть Матвея Сафонова, но кто-то из краснодарцев раньше времени вбежал в штрафную. В итоге арбитр попросил Соболева перебить 11-метровый. Со второй попытки он переиграл Сафонова.
«Краснодар» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (19) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).
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