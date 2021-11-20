Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» потроллил судью матча с «Краснодаром»

«Я великий слепой. Я ничего не вижу». «Спартак» потроллил судью матча с «Краснодаром»
Комментарии

В Краснодаре проходит матч 15-го тура РПЛ. «Краснодар» на одноимённом стадионе принимает «Спартак». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.

Твиттер «Спартака» отреагировал на судейство в матче фрагментом из пародийного ролика известного видеоблогера Геннадия Горина, в котором он говорит: «Я великий слепой. Я ничего не вижу».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Встречу обслуживает бригада во главе с Алексеем Сухим. В первом тайме судья трактовал несколько спорных эпизодов в пользу «Краснодара». При этом в конце тайма «Спартак» заработал пенальти. Александр Соболев с первой попытки не смог переиграть Матвея Сафонова, но кто-то из краснодарцев раньше времени вбежал в штрафную. В итоге арбитр попросил Соболева перебить 11-метровый. Со второй попытки он переиграл Сафонова.

«Краснодар» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (19) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

Новость по теме
«Краснодар» — «Спартак»: Соболев с пенальти сравнял счёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021