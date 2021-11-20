Арбитр Федотов: Петров не нарушал правила против спартаковца, пенальти тут не было

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 15-го тура «Краснодар» — «Спартак».
В конце первого тайма полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ворвался в штрафную с левого края и упал в борьбе с Сергеем Петровым. Судья Алексей Сухой указал на точку. Александр Соболев реализовал пенальти со второй попытки.
«Между Игнатовым и Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать, и, увидя это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру.
Что касается перебития 11-метрового, то тут всё верно – Сафонов заранее сошёл с линии ворот», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 20 ноября 2021
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