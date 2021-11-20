«Норвич» переиграл «Саутгемптон» в первом матче Дина Смита во главе команды

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Саутгемптон». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «святых» Че Адамс, ему ассистировал Адам Армстронг.



Через три минуты форвард «канареек» Теэму Пукки с передачи Максимилиана Ааронса сравнял счёт.



На 79-й минуте защитник «Норвича» Грант Хэнли вывел свою команду вперёд. Голевую передачу отдал Билли Гилмор.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогали ему ассистенты Дэниел Кук и Ричард Уэст. Резервный рефери — Мэтт Донохью.



Напомним, 15 ноября руководство «канареек» объявило, что новым наставником команды будет экс-главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.