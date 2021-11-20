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«Норвич» переиграл «Саутгемптон» в первом матче Дина Смита во главе команды

«Норвич» переиграл «Саутгемптон» в первом матче Дина Смита во главе команды
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Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Саутгемптон». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «святых» Че Адамс, ему ассистировал Адам Армстронг.

Через три минуты форвард «канареек» Теэму Пукки с передачи Максимилиана Ааронса сравнял счёт.

На 79-й минуте защитник «Норвича» Грант Хэнли вывел свою команду вперёд. Голевую передачу отдал Билли Гилмор.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогали ему ассистенты Дэниел Кук и Ричард Уэст. Резервный рефери — Мэтт Донохью.

Напомним, 15 ноября руководство «канареек» объявило, что новым наставником команды будет экс-главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Адамс – 4'   1:1 Пукки – 7'   2:1 Хэнли – 79'
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