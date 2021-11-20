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«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Краснодар» — «Спартак»: Крыховяк реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд

«Краснодар» — «Спартак»: Крыховяк реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд
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В эти минуты в Краснодаре проходит матч 15-го тура РПЛ. «Краснодар» на одноимённом стадионе принимает «Спартак».

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте. Эдуард Сперцян ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где находился Джон Кордоба, который отправил мяч в сетку. Москвичи отыгрались в компенсированное время первого тайма. Они заработали пенальти. Александр Соболев с первой попытки не смог переиграть Матвея Сафонова, но кто-то из краснодарцев раньше времени вбежал в штрафную. В итоге арбитр попросил Соболева перебить 11-метровый. Со второй попытки он переиграл Сафонова.

На 60-й минуте «Краснодар» вновь вышел вперёд. Южане заработали пенальти, Айртон в своей штрафной прихватил руками Алексея Ионова. 11-метровый удар реализовал Гжегож Крыховяк.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

«Краснодар» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (19) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

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