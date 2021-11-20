«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом», забив ответный гол в добавленное время

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 14-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Алавес». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился защитник гостей Виктор Лагуардия, ему ассистировал Антонио Мойя.

Лагуардия открывает счёт в матче:

На 38-й минуте гол забил полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, результативную передачу отдал Гонсало Монтьель. В добавленное к первому тайму время нападающий «Алавеса» Хоселу вывел свою команду вперёд с пенальти.

Гол Окампоса:

Гол Хоселу с пенальти:

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Севильи» Иван Ракитич сравнял счёт.

Ответный мяч Ракитича:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Альберто Гомес Ламейро.