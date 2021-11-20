«Барселона» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Барселона» — «Эспаньол». Встреча 14-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эспаньол».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.
«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (17) – на 11-м месте. Лидером соревнований является «Севилья», в 13 встречах набравшая 28 очков.
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