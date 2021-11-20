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Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог «ПСЖ» вдесятером обыграть «Нант»

Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог «ПСЖ» вдесятером обыграть «Нант»
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«ПСЖ» одержал победу над «Нантом» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт уже на 2-й минуте открыл Килиан Мбаппе. В середине второго тайма «ПСЖ» остался вдесятером – красную карточку получил голкипер Кейлор Навас, на поле пришлось выходить запасному вратарю Серхио Рико, который заменил Неймара.

На 76-й минуте «Нант» отыгрался усилиями Рандаля Коло Муани. Впрочем, на 81-й минуте защитник гостей Деннис Аппиа срезал мяч в свои ворота, а на 87-й окончательный счёт установил Лионель Месси. Для аргентинской звезды этот гол стал дебютным в Лиге 1.

«ПСЖ» занимает первую позицию в турнирной таблице французского чемпионата, команда Маурисио Почеттино набрала 37 очков. «Нант» (18) идёт 11-м.

Франция - Лига 1. 14-й тур
20 ноября 2021, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Мбаппе – 2'   1:1 Коло Муани – 76'   2:1 Аппиа – 81' (автогол)   3:1 Месси – 87'
Удаления: Навас – 65' / нет
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