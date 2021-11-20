Федун пообедал с Паоло Ваноли, который может возглавить «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун встретился в Италии с кандидатом на пост главного тренера команды Паоло Ваноли, пишет «Спорт-Экспресс». Федун за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества. Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте.



Сообщается, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория точно доработает до зимнего перерыва.



В субботу, 20 ноября, «Спартак» в 15-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (1:2). Московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.



Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже 5 матчей подряд и 7 — во всех турнирах.



До зимнего перерыва «Спартаку» предстоит провести пять матчей: две игры в Лиге Европы и три встречи в чемпионате.