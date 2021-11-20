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«Ювентус» одолел «Лацио» благодаря двум голам Бонуччи с пенальти

«Ювентус» одолел «Лацио» благодаря двум голам Бонуччи с пенальти
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«Ювентус» одержал победу над «Лацио» в матче 13-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи, дважды реализовавший пенальти. В первом тайме 11-метровый заработал Альваро Мората, а во втором – Федерико Кьеза.

«Ювентус» занимает шестую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата, команда Массимилиано Аллегри набрала 21 очко. «Лацио» (21) идёт пятым. Первую строчку занимает «Наполи» (32), опережающий «Милан» по дополнительным показателям. Также в четвёрке «Интер» и «Аталанта», набравшие по 25 баллов.

В следующем туре «Ювентус» 27 ноября примет на своём поле «Аталанту». «Лацио» 28 ноября сыграет на выезде с «Наполи».

Италия - Серия А. 13-й тур
20 ноября 2021, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Бонуччи – 23' (пен)   0:2 Бонуччи – 83' (пен)
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