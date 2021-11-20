«Ливерпуль» — «Арсенал»: Салах довёл счёт до разгромного

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».
На 73-й минуте результативный удар после ассиста Садио Мане нанёс нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Ранее на 39-й минуте отличился Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. На 52-й минуте гол забил Диогу Жота.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».
«Ливерпуль» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.
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