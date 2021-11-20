Клопп и Артета устроили потасовку на бровке во время матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Арсенала» Микель Артета устроили потасовку на бровке поля во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги.
Спорный эпизод произошёл на 32-й минуте встречи. Специалисты очень эмоционально высказывали друг другу претензии. Спор чуть не перерос в драку, наставников разнимал арбитр, находящийся на бровке, а также члены тренерских штабов клубов.
Потасовка с участием Клоппа и Артеты:
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Судья матча Майкл Оливер показал Клоппу и Артете по жёлтой карточке.
В данный момент завершается второй тайм матча «Ливерпуль» — «Арсенал». Хозяева ведут со счётом 4:0. Голами отличились Мане, Жота, Салах и Минамино.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».
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